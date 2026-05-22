Trao Huân chương Ngôi sao Công trạng tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Thứ sáu, 22/05/2026 - 13:58

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình với các đại biểu (Ảnh: An Đăng - TTXVN).

Sáng 22/5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam phối hợp cùng Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao Huân chương Ngôi sao Công trạng của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của bà đối với sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, công lý, quyền con người và tình đoàn kết với nhân dân Palestine.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama bày tỏ vinh dự khi được thay mặt Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas trao tặng Huân chương Ngôi sao Công trạng tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ ngoại giao cách mạng Việt Nam, đồng thời là người bạn thủy chung của nhân dân Palestine.

Đại sứ Saadi Salama nêu rõ Huân chương Ngôi sao Công trạng không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của bà Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và công lý, mà còn là sự tri ân sâu sắc của Nhà nước và nhân dân Palestine đối với một người bạn luôn dành cho Palestine sự ủng hộ chân thành, nhất quán trong nhiều thập kỷ qua.

Đại sứ Palestine khẳng định tên tuổi bà Nguyễn Thị Bình gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng hòa bình.

Đặc biệt, với vai trò quan trọng trong các hoạt động ngoại giao dẫn tới việc ký kết Hiệp định Paris, bà đã góp phần đặt nền móng cho hòa bình, ổn định và hòa giải, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc đang đấu tranh vì quyền tự quyết và công lý.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama trao tặng Huân chương "Ngôi sao Công trạng" của Nhà nước Palestine cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (Ảnh: An Đăng - TTXVN).

Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh đối với nhân dân Palestine, bà Nguyễn Thị Bình là biểu tượng của lòng dũng cảm, trí tuệ ngoại giao và sự kiên định với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Bà luôn lên tiếng bảo vệ công lý, quyền con người và quyền chính đáng của nhân dân Palestine được sống trong tự do, độc lập và nhân phẩm trên quê hương mình.

Đại sứ Saadi Salama cho rằng, lễ trao tặng Huân chương là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Palestine và nhân dân Việt Nam. Hai dân tộc cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và niềm tin vào công lý quốc tế.

Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới bà Nguyễn Thị Bình, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Palestine và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn Nhà nước Palestine đã trao tặng Huân chương Ngôi sao Công trạng, phần thưởng cao quý thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự trân trọng dành cho bà cũng như nhân dân Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước khẳng định, phần thưởng này không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân bà mà còn là sự ghi nhận đối với truyền thống đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và công lý.

Nguyên Phó Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Palestine sẽ tiếp tục được các thế hệ hai nước gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng bền chặt.

Bà cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mahmoud Abbas, Đại sứ Saadi Salama cùng nhân dân Palestine vì tình cảm tốt đẹp đã dành cho bà và nhân dân Việt Nam.