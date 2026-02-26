"Bộ Chính trị có kết luận quan trọng về công tác nhân sự và số lượng ĐBQH”

Sáng 26/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai. Đó là tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương; rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhắc việc từ nay đến thời điểm bầu cử chỉ còn 17 ngày, bà Thanh lưu ý thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị đã dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có kết luận quan trọng với 4 nội dung về: Công tác nhân sự; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương) và số lượng đại biểu HĐND; công tác thông tin, tuyên truyền; và chế độ thông thông tin, báo cáo.

Bà Thanh cũng nhắc lại tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đây là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Thắng).

"Khối lượng công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử còn rất nhiều, Hội nghị thực hiện theo tinh thần đổi mới, ngắn gọn, hiệu quả”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bà đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, sôi nổi thảo luận, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Hội nghị. Các địa phương cũng được đề nghị chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhất là những nội dung còn vướng mắc.

Tiếp đó, Hội nghị nghe Báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo của một số cơ quan là thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Báo cáo của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…