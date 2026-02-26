Cho phép 218 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 26/2, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh, cho biết đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản triển khai chủ động, bài bản, theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được triển khai sớm, đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử, nhất là trong việc lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết ngày 14/2, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử.

Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người (trong đó có 4 người tự ứng cử).

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, có 392 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ (chiếm 45,37%); người ứng cử trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người (21,64%); người ứng cử là dân tộc thiểu số có 188 người (21,76%); người ứng cử là người ngoài Đảng có hơn 60 người.

Bên cạnh đó, có 236 người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu tái cử (27,31%).

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học là 593 (68,63%); 261 người có trình độ đại học (30,21%) và 10 người ứng cử có trình độ dưới đại học (1,16%).

Với nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, theo báo cáo, tổng số đại biểu HĐND được bầu là 2.554 người; tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 4.223 người.

Ở cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 72.613 người. Trong đó, số người ứng cử trong danh sách chính thức là 121.242 người.

"Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn", Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định.

Ông cũng dẫn con số trong báo cáo cho biết cả nước có tổng 73.457.255 cử tri đi bầu cử, tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử là giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với thành công của cuộc bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc thống nhất số lượng, thời gian tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở phân bổ thực tế của từng tỉnh, thành phố.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử.

Việc tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia, phải thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng luật; tổng hợp, công bố kết quả đúng thời hạn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử ở cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Với những vấn đề phát sinh, Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý cần kịp thời báo cáo, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư xử lý.