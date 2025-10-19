Bão Fengshen đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 19/10, bão Fengshen mạnh cấp 9, giật cấp 11 đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau chuyển hướng Tây, cường độ bão mạnh nhất có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 khi đi đến khu vực phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 21/10, bão tương tác với không khí lạnh nên đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam. Khoảng đêm 22/10 rạng sáng 23/10 bão di chuyển vào khu vực biển Quảng Trị - Quảng Ngãi rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão Fengshen có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 khi đi đến khu vực phía Bắc đặc khu Hoàng Sa (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh nên khoảng ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Lúc 15h30, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ. Khoảng ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.