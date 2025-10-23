Hố sụt sâu hơn 3m xuất hiện trong vườn nhà dân sau trận mưa lớn

Ngày 23/10, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết điểm sụt lún xảy ra ở vườn nhà ông Nguyễn Văn Liên, trú tại thôn Mỹ Tường, xã Cam Lộ.

Hố sụt nằm cách căn nhà ông Liên khoảng 15m, có hình tròn, đường kính hơn 1m, sâu trên 3m, phía dưới tạo hàm ếch rộng khoảng 3m và hiện đã đầy nước.

Lực lượng chức năng kiểm tra độ sâu hố sụt lún (Ảnh: Anh Vũ).

Theo ông Liên, sau trận mưa lớn kéo dài, vườn nhà ông xuất hiện hố sâu này. Ông cũng cho biết xung quanh khu vực hố sụt còn nhiều vị trí có dấu hiệu nứt nẻ, nguy cơ tiếp tục sụt lún.

Chính quyền xã Cam Lộ đã cử lực lượng lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, báo cáo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định nguyên nhân để có hướng xử lý.