Bão Fengshen tan trên biển, chiều nay miền Trung mưa lớn

Sáng 23/10, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão số 12 (bão Fengshen) di chuyển ổn định, hướng về vùng biển Huế - Đà Nẵng trong chiều 22/10, với cường độ suy yếu chỉ 1-2 cấp so với khi còn trên biển.

Theo đó, hoàn lưu bão khi đổ bộ vẫn mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, gây mưa ở khu vực Trung Bộ.

Tuy nhiên, thực tế sau khi đi đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đổi hướng Tây Nam và tốc độ di chuyển chậm lại, chỉ khoảng 5-10km/h.

Do hoàn lưu bão bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động lớn hơn nên bão suy yếu nhanh và tan ngay trên biển. Vì vậy, mưa do hoàn lưu bão không còn lớn như dự kiến ban đầu.

Trong đêm qua và sáng nay 23/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/10 đến 8h ngày 23/10, cục bộ có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 149.6mm, trạm Trường Xuân (Quảng Trị) 89.2mm, trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (Huế) 108.0mm,…

Tuy nhiên, đây mới là thời điểm bắt đầu của đợt mưa kéo dài và phức tạp lần này.

Sáng 23/10, thành phố Huế có mưa to (Ảnh: Vi Thảo).

Theo vị này, sau khi bão tan, nhiễu động gió Đông, không khí lạnh và địa hình chắn gió sẽ gây ra mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới, khả năng mưa tăng mạnh hơn từ chiều tối 23/10.

Do đó người dân không nên chủ quan; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu ở các khu vực trũng thấp vẫn đang được cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trong 24-48 giờ tới (từ sáng 23 đến đêm 24/10) khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo khu vực trên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Về diễn biến của bão Fengshen cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, sáng sớm nay (23/10), sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực Huế - Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Lúc 7h, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.

Về áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết lúc 7h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, với tốc độ khoảng 20km/h và đi vào Biển Đông.

Đến 7h ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7h ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông và cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.