Tạm dừng đôi tàu di sản Huế - Đà Nẵng do mưa bão

Công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng bão Fengshen (bão số 12) dự kiến gây mưa lớn nên ngành đường sắt sẽ ngừng chạy đôi tàu HĐ1/2, HĐ3/4 hành trình Huế - Đà Nẵng trong các ngày 23-24/10.

Công ty đã thông báo qua tin nhắn SMS trực tiếp đến hành khách. Trong trường hợp không có nhu cầu đi lại, hành khách có thể trả vé tại nhà ga đường sắt không mất phí trong vòng 30 ngày.

Tạm dừng đôi tàu di sản nối Huế với Đà Nẵng do mưa bão (Ảnh: Hoài Sơn).

Đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” chạy hành trình nối thành phố Huế với Đà Nẵng. Đây là đoàn tàu mới được đưa vào khai thác phục vụ trong vài năm gần đây nhằm đưa du khách đi qua đèo Hải Vân, nơi được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” và miền đất di sản cố đô Huế.

Đoàn tàu này đặc biệt được du khách nước ngoài yêu thích vì từ trên tàu, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp với các dãy núi và bãi biển mênh mông.