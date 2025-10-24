Hồ Dầu Tiếng xả lũ đến 150m3/s, cảnh báo ngập ven sông Sài Gòn

Trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 23/10 đạt cao trình khoảng 23,55m, thấp hơn 8,85m so với cao trình mực nước dâng trước lũ (32,40m), nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 6.

Thời gian xả từ 7h ngày 25/10 đến 7h ngày 1/11, với lưu lượng linh hoạt 36-150m³/s tùy theo diễn biến thực tế.

Quốc lộ 13 ven sông Sài Gòn ngập nặng vào sáng 24/10 (Ảnh: A.T.).

Sau thời gian trên, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam sẽ tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập liên hồ tối thiểu là 36m3/s. Ngoài ra, đơn vị sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết, diễn biến thủy triều và mực nước hồ để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xả cho phù hợp.

Thông báo cũng nêu rõ, với lưu lượng xả tối đa 150m3/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Người dân cần đề phòng khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Thời gian xả lũ bắt đầu từ 7h ngày 25/10 đến 7h ngày 1/11, với lưu lượng xả linh hoạt 36-150m3/s (Ảnh minh họa: A.T.).

Để chủ động trong việc xả tràn kết hợp với mưa, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương giáp ranh sông Sài Gòn tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó, chủ động triển khai phương án ứng phó ngập lụt.