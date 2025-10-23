Cụ bà bị nước cuốn trôi 4km trong cơn mưa lớn ở TPHCM

Sau khi nước rút, thi thể bà Nhâm Nữ (SN 1946) được tìm thấy cách nơi nạn nhân sinh sống khoảng 4km.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 23h ngày 22/10, Công an xã Bàu Bàng nhận được tin trình báo của anh Hứa Quốc Trung về việc mẹ của anh bị mất tích.

Theo nội dung trình báo, khi đi làm về, anh Trung phát hiện căn nhà tạm của gia đình bị nước cuốn trôi và không thấy mẹ là bà Nhâm Nữ. Nghi ngờ bà bị nước cuốn mất tích, anh Trung báo công an địa phương.

Thi thể nạn nhân bị cuốn đi xa và được tìm thấy khi nước rút (Ảnh chụp lại màn hình).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bàu Bàng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Sau đó, công an phát thông báo tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, trong đêm 22, rạng sáng 23/10, tại phường Bến Cát, TPHCM, xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều người dân bị cô lập trong vùng nước ngập.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải cứu 127 người và đưa họ đến nơi an toàn.