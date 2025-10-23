Giải cứu 127 người bị cô lập sau mưa lớn ở TPHCM

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM thông tin, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực 31 vừa giải cứu 127 người bị cô lập trong vùng nước ngập đến nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 1h ngày 23/10, Đội PCCC&CNCH khu vực 31 nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy về việc nhiều khu vực ở phường Bến Cát xảy ra mưa lớn, ngập cục bộ.

127 người trong đó có nhiều trẻ nhỏ và người già được các cán bộ, chiến sĩ giải cứu an toàn (Ảnh: PC07).

Thời điểm này, nước dâng cao, tràn vào nhà dân khiến nhiều người bị cô lập, gặp nguy hiểm. Ngay khi nhận tin, Đội PCCC&CNCH khu vực 31 đã nhanh chóng điều động xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến các khu vực bị ngập để giải cứu người dân.

Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã đưa được 127 người (trong đó có nhiều trẻ nhỏ, người già) ra khu vực an toàn.

Các chiến sĩ vào khu nhà trọ để giải cứu người dân (Ảnh: PC07).

Theo PC07, thời điểm các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, lượng nước đổ về rất lớn, có nơi sâu gần 2m, dòng chảy xiết.

Cũng trong sáng 23/10, tại đường ĐT749A, đoạn qua Cầu Quan, phường Long Nguyên, cũng bị ngập nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cảnh sát dùng xe chuyên dụng đưa người dân qua điểm ngập nước (Ảnh: P.D.).

Ngay khi sự việc xảy ra, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 13, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, đã chỉ huy bố trí lực lượng điều tiết giao thông, dùng xe ô tô chở người và xe máy qua điểm ngập nước.