Tìm kiếm người phụ nữ nghi mất tích sau cơn mưa lớn kéo dài ở TPHCM

Theo Công an xã Bàu Bàng, khoảng 23h ngày 22/10, đơn vị nhận được tin trình báo của anh Hứa Quốc Trung về việc mẹ anh bị mất tích.

Theo nội dung trình báo, khi đi làm về, anh Trung phát hiện căn nhà tạm của gia đình bị nước cuốn trôi và không thấy mẹ là bà Nhâm Nữ (SN 1946) đâu. Nghi ngờ bà bị nước cuốn mất tích, anh đã báo công an địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bàu Bàng phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích bà Nhâm Nữ, nên công an đã phát thông báo tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo Công an xã Bàu Bàng, bà Nhâm Nữ cao khoảng 1m6, dáng người gầy, tóc ngang vai, tay trái đeo vòng, mặc áo thun dài tay màu tối và quần dài màu đen. Cơ quan công an đề nghị ai phát hiện bà Nhâm Nữ ở đâu thông tin ngay cho Công an xã Bàu Bàng để phối hợp xử lý.

Trước đó, trong đêm 22, rạng sáng 23/10, tại phường Bến Cát, TPHCM cũng xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều người dân bị cô lập trong vùng nước ngập. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM đã huy động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải cứu 127 người và đưa họ đến nơi an toàn.