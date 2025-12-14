Xử phạt 16 người chạy mô tô với tốc độ cao trên quốc lộ 1

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 16 người chạy mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Các xe mô tô phân khối lớn vi phạm bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: CTV).

Qua công tác nắm tình hình và hệ thống camera giám sát, rạng sáng 14/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đoàn mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ 1.

Lúc 4h cùng ngày, camera giám sát đã ghi nhận hàng loạt mô tô phân khối lớn lao vun vút với tốc độ cao trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp), ngay lập tức, cảnh sát giao thông đã nhanh chóng bố trí lực lượng tại vị trí phù hợp để chốt chặn.

Khi đoàn xe chạy đến gần trước khu vực Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương) đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra.

Tại đây, các trường hợp bị xử lý chủ yếu vi phạm như điều khiển xe gắn biển số sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; điều khiển xe gắn biển số không đúng quy cách theo quy định; điều khiển xe gắn biển số bị che lấp; không có giấy phép lái xe; đi không đúng làn đường; chạy quá tốc độ quy định.

Qua làm việc, nhóm người này cho biết, họ lái mô tô phân khối lớn từ TPHCM xuống Cần Thơ để tham dự đại hội mô tô, trên đường về lại TPHCM thì gặp cảnh sát giao thông.

Theo cảnh sát giao thông mức phạt đối với các vi phạm của các phương tiện trên từ 5 triệu đến 20 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Trong quá trình lập biên bản, lực lượng chức năng giải thích rõ ràng cho từng người vi phạm về hành vi sai phạm, mức xử phạt cụ thể và biện pháp xử lý theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu các trường hợp vi phạm phải khắc phục ngay các lỗi như tháo bỏ chất liệu dán trên biển số, điều chỉnh biển số về đúng quy cách. Một số trường hợp vi phạm không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm nồng độ cồn, phương tiện đã bị tạm giữ theo đúng quy định pháp luật để phục vụ công tác điều tra, xử lý.