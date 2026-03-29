Hành động đẹp của nam nhân viên tiếp thị

Ngày 29/3, Công an phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã biểu dương anh Vương Thế Vinh (SN 1989, trú tại tổ 15, phường Ayun Pa, Gia Lai) khi có hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Trước đó, sáng 27/3, trong lúc di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Ayun Pa), anh Vinh nhặt được một túi vải màu đỏ. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có nhiều giấy tờ tùy thân cùng số tiền 74 triệu đồng.

Anh Vinh trao lại chiếc ví chứa 74 triệu đồng cho chị Linh (Ảnh: Công an phường Ayun Pa).

Ngay sau đó, anh Vinh đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Ayun Pa trình báo, nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ nhân số tài sản trên là chị Nguyễn Thị Giao Linh (SN 1977, trú tại phường Ayun Pa). Công an phường Ayun Pa đã liên hệ để anh Vinh trực tiếp trao trả lại chiếc túi cùng toàn bộ số tiền cho chị Linh.

Nhận lại tài sản, chị Linh bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến anh Vinh cũng như lực lượng Công an phường Ayun Pa đã hỗ trợ kịp thời.

Anh Vinh đang làm nhân viên tiếp thị bột giặt và cũng là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại tổ 15, phường Ayun Pa.