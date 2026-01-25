Nhặt được 10 triệu đồng, nữ sinh lớp 10 đến công an trình báo

Tối 24/1, tại trụ sở Công an xã Chiên Đàn, Đà Nẵng, em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 10/2 Trường THPT Võ Nguyên Giáp, đã trao trả 10 triệu đồng cho bà Lê Thị Tân, người đánh rơi số tiền này.

Trước đó, ngày 23/1, trên đường Huỳnh Thúc Kháng (thôn Tam Cẩm, xã Chiên Đàn), Phương Anh đã nhặt được 10 triệu đồng. Không chút do dự, em đã mang số tiền này đến Công an xã Chiên Đàn để nhờ tìm kiếm và trao trả lại cho người đánh mất.

Nữ sinh Nguyễn Phương Anh trao trả lại tài sản cho bà Tân trước sự chứng kiến của công an xã (Ảnh: Công an xã Chiên Đàn).

Dù thông tin về chủ nhân số tiền rất ít ỏi, Công an xã Chiên Đàn đã nhanh chóng xác định được bà Lê Thị Tân (SN 1975, trú tại thôn Thạnh Đức, xã Chiên Đàn) là người đánh rơi và mời bà đến nhận lại tài sản.

Cũng trong ngày 24/1, Công an xã Chiên Đàn tiếp nhận trình báo của một người dân (giấu tên) về việc nhặt được chiếc ví chứa giấy tờ và 450.000 đồng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, trao trả chiếc ví cho anh Võ Minh Lý (SN 2000, trú tại thôn Xuân Đinh, xã Chiên Đàn).

Bà Lê Thị Tân và anh Võ Minh Lý bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chiên Đàn cùng những người đã nhặt được tài sản, trả lại cho họ. Công an xã Chiên Đàn cũng đã biểu dương, cảm ơn hành động đẹp của các công dân.