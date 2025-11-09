Hồ Trị An tăng xả lũ gấp 3, cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng hạ du TPHCM

Ngày 9/11, Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến các địa phương và cơ quan liên quan tại TPHCM, Đồng Nai về việc tăng gấp 3 lưu lượng xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Theo thông báo, từ 14h cùng ngày, lưu lượng xả qua đập tràn được nâng lên 480m³/giây. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện đạt 750-800m³/giây, đưa tổng lượng nước xả xuống hạ du lên hơn 1.200 đến gần 1.300m³/giây. Trước đó, lượng xả qua đập tràn chỉ ở mức 160m³/giây.

Do mưa lớn nhiều ngày, Công ty Thủy điện Trị An tăng gấp 3 lần xả tràn trong ngày 9/11 (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau đó, tùy diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An và mực nước hạ du sông Đồng Nai, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp. Người dân được khuyến cáo chủ động phương án ứng phó, tránh thiệt hại có thể phát sinh.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp và chính quyền địa phương để phối hợp triển khai các biện pháp cần thiết; đồng thời khuyến nghị người dân vùng hạ du nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

Hồ Thủy điện Trị An có diện tích mặt nước hơn 323km², là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, hồ còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.