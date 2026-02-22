Đóng mở luân phiên các nút giao cao tốc đổ về TPHCM

Ngày 22/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trước tình hình người dân quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết, đơn vị đã chủ động triển khai lực lượng điều tiết giao thông tại các nút giao trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua khu vực cửa ngõ thành phố, lưu lượng phương tiện ở cả hai chiều di chuyển ổn định, không xảy ra ùn ứ.

Dòng phương tiện di chuyển ổn định trên cao tốc khu vực cửa ngõ TPHCM trong sáng 22/2 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khi phương tiện gia tăng, có nguy cơ vượt quá khả năng khai thác của tuyến, đơn vị sẽ phối hợp với CSGT địa phương thực hiện đóng, mở luân phiên tại các nút giao, đồng thời điều tiết phương tiện xuống các tuyến quốc lộ, hướng dẫn lộ trình phù hợp nhằm giảm tải cho cao tốc.

Tùy tình hình thực tế, lực lượng chức năng sẽ tạm thời hạn chế xe từ quốc lộ lên cao tốc theo từng đợt, tránh dồn ứ cục bộ.

Việc phân luồng linh hoạt, kết hợp đóng, mở luân phiên giúp giảm áp lực trên tuyến, hạn chế ùn tắc kéo dài, duy trì lưu lượng ở mức hợp lý, bảo đảm giao thông an toàn, ổn định.

Dòng phương tiện tăng cao từ Đồng Nai đổ về TPHCM (Ảnh: Trần Tuấn).

Ngoài công tác điều tiết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý sự cố như va chạm, phương tiện hư hỏng hoặc dừng đỗ trái quy định, góp phần đảm bảo hành trình an toàn cho người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ.

CSGT khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, theo dõi tình hình giao thông, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn để hành trình diễn ra thuận lợi.