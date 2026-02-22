7 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng) trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ 7 ô tô tông nhau trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (Ảnh: CTV).

Thông tin ban đầu, thời gian này, dòng xe cộ đông đúc đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Phan Thiết - Đồng Nai, đến điểm trên, 7 ô tô va chạm liên hoàn vào nhau. Tại hiện trường, các phương tiện bị dồn tu trên quãng đường hàng chục mét, nhiều xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, kính chắn gió nhiều ô tô bị bể vỡ.

Tai nạn gây thiệt hại lớn về tài sản, song không gây thương vong về người.

Nhiều ô tô hư hỏng do va chạm (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông. Lực lượng này cũng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài, lực lượng chức năng buộc hướng dẫn tài xế điều khiển xe cộ trên cao tốc di chuyển ra quốc lộ 1, tránh ùn tắc.