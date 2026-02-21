Ô tô xếp hàng dài trên cao tốc hướng về TPHCM

Ngày 21/2, dòng xe từ các tỉnh miền Trung tiếp tục đổ về TPHCM rất đông khiến tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT liên tục đóng, mở các lối vào cao tốc để điều tiết lưu lượng phương tiện. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) huy động tất cả quân số để điều tiết phương tiện.

Từ 15h, hàng trăm xe nối đuôi nhau di chuyển chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng Lâm Đồng đi TPHCM.

Tại nút giao Ba Bàu (Lâm Đồng), lực lượng CSGT liên tục đóng lối vào cao tốc, phân luồng dòng xe du xuân Phan Thiết vào TPHCM bằng quốc lộ 1. Dòng xe từ Khánh Hòa vào TPHCM được ưu tiên di chuyển theo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Đến 20h30 cùng ngày, xe cộ đứng bánh ở nhiều đoạn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đoạn Vành đai 3 qua Đồng Nai. Tuyến đường Lý Thái Tổ (xã Đại Phước, Đồng Nai) hướng về phà Cát Lái cũng kẹt xe kéo dài.

Dòng xe ùn tắc trên cao tốc TPHCM - Long Thành đoạn qua Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Tại Đồng Nai, đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành từ nút giao quốc lộ 51 đến cầu Long Thành, theo hướng Đồng Nai về TPHCM, hàng ngàn ô tô ùn tắc kéo dài. Dù lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết từ xa, số lượng xe du xuân trở lại TPHCM rất đông nên xảy ra ùn tắc.

Anh Phan Minh Quý (45 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cho biết, gia đình từ Quy Nhơn vào TPHCM từ sớm, các tuyến cao tốc qua Khánh Hòa tương đối thoáng, nhưng khi vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu đông xe. Khi vào khu vực cầu Long Thành, đoạn gần đến trạm thu phí Long Phước (TPHCM), xe cộ ùn ứ.

Theo lãnh đạo Đội tuần tra giao thông số 6, hôm nay lưu lượng xe cộ từ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đổ về cao tốc TPHCM - Long Thành tăng cao nên các phương tiện di chuyển chậm.

Nhằm chủ động tránh ùn ứ kéo dài trên tuyến, lực lượng CSGT đã huy động tất cả quân số có mặt tại các nút giao để phân luồng, hướng dẫn tài xế chọn lộ trình phù hợp.