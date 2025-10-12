Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với xe khách

Ông Phùng Duy Hải, Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ, xác nhận vụ việc đau lòng nêu trên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 77H-048.xx do tài xế L.V.K. (54 tuổi, trú tại xã Vạn Đức, Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng ông L. tử vong (Ảnh: Đức Hồ).

Khi đến đoạn qua thôn Trà Quang Nam (xã Phù Mỹ), xe khách bất ngờ va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 77H-51xx do ông N.Đ.H. (77 tuổi, trú tại thôn Bình Tân Đông, xã Phù Mỹ Nam) điều khiển, chở theo vợ là bà N.T.L. (71 tuổi), di chuyển cùng chiều.

Sau khi tông vào xe máy, chiếc xe khách tiếp tục va chạm với một ô tô của người dân đang đậu trước nhà gần đó, gây hư hỏng cho cả 3 phương tiện.

Xe khách giường nằm gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh: Hằng Nga).

Cú va chạm đã khiến 2 vợ chồng ông H. bị thương nặng. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng cả 2 đã tử vong sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.