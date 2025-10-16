Phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, cho biết người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới dạt vào bờ biển.

Thi thể được người dân phát hiện lúc 6h cùng ngày, tại bờ biển thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư.

Thi thể nạn nhân được phát hiện bên bờ biển (Ảnh: Nhật Anh).

Nạn nhân có độ tuổi 30-40, mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không mang theo giấy tờ, trong túi có 100.000 đồng.

Theo ông Nghĩa, một gia đình có người mất tích đã liên hệ xin nhận diện thi thể. Chính quyền xã Sen Ngư phối hợp với cơ quan công an, biên phòng tiếp tục làm rõ các thông tin để xác định danh tính nạn nhân, xử lý vụ việc theo quy định.