Phát hiện bộ xương người ở bìa rừng

Ngày 10/3, Công an xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp xác minh nhân thân một bộ xương người được phát hiện trong bìa rừng.

Sáng 9/3, người dân bàng hoàng phát hiện một bộ xương người ở bìa rừng, khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Kôi và Măng Đen (Quảng Ngãi) nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện bộ quần áo đã rách nát cùng một dây thắt lưng (Ảnh: Công an xã Măng Đen).

Nắm được thông tin, Công an xã Măng Đen đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, cơ quan công an phát hiện một bộ xương người đã phân hủy, chưa xác định được nhân thân, giới tính. Gần đó có một bộ quần áo rách nát cùng dây thắt lưng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể đã tử vong 4-5 tháng trước, nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định.

Đại diện Công an xã Măng Đen cho biết qua kiểm tra địa giới hành chính, vị trí phát hiện bộ xương nằm ở khu vực hẻo lánh thuộc xã Đăk Kôi, Quảng Ngãi. Do đó, đơn vị đã liên hệ với Công an xã Đăk Kôi để phối hợp điều tra vụ việc.

Sáng 10/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đăk Kôi khám nghiệm hiện trường. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến người mất tích hoặc dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ để phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.