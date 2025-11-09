Truy tìm tung tích thi thể nam giới dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Khoảng 8h40 ngày 9/11, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển, tại khu vực lô số 8 đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường thực hiện khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Công an Đà Nẵng tìm tung tích người đàn ông trôi dạt vào bờ biển (Ảnh: Công Bính).

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nam giới 40-60 tuổi. Thời điểm được phát hiện, thi thể không có áo, mặc quần lửng màu xanh, tay đeo đồng hồ điện tử màu đen. Trên người nạn nhân không có tài sản hoặc giấy tờ tùy thân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị công an các đơn vị, địa phương và người dân nếu có thông tin liên quan, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xác minh.