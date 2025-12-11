Thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Ngày 11/12, một ngư dân xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển nên trình báo công an.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp cận hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi dạt vào bờ biển xã Đông Sơn (Ảnh: Đức Minh).

Bước đầu, công an nhận định nạn nhân là nam giới, đã chết hơn 7 ngày. Do trôi dạt trên biển nên thi thể phân hủy mạnh. Việc thi thể không còn nguyên vẹn gây khó khăn cho việc xác định danh tính của nạn nhân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an đã lấy mẫu của tử thi để giám định ADN nhằm hỗ trợ trong việc tìm tung tích của nạn nhân.

Cơ quan công an cũng đề nghị các địa phương ven biển thông báo đến những người dân có thân nhân mất tích trong thời gian gần đây để phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.