Nam thanh niên bị xử phạt vì sử dụng điện thoại khi đi xe máy

Tối 30/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã xử phạt một nam thanh niên vì hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy, gây mất an toàn giao thông.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước đã mời V.T.B. (SN 2003, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) lên làm việc sau khi phát hiện hình ảnh nam thanh niên này vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại trên đường phố.

Hình ảnh nam thanh niên sử dụng điện thoại khi lái xe máy (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, B. khai nhận vào khoảng 20h40 ngày 28/12, khi điều khiển xe máy biển kiểm soát 43C2-130.03 lưu thông tại tầng 3 cầu vượt ngã ba Huế (phường An Khê), đã thực hiện hành vi sử dụng điện thoại.

B. đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và cam kết không tái phạm. Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B. về lỗi "Người đang điều khiển xe máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại".

Với hành vi này, B. bị xử phạt hành chính 900.000 đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.