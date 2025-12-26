Công an làm việc với 2 thanh niên đi xe máy một bánh

Ngày 24/12, đường dây nóng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận clip của người dân ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên đi trên 2 xe máy chạy bằng một bánh tham gia giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh.

2 thanh niên đi xe máy bằng một bánh được người dân ghi lại (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong các ngày 25-26/12, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã mời những người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện tên N.Đ.T. (SN 2002) và P.H.P.T. (SN 2010, cùng trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận, khoảng 15h30 ngày 24/12, tại đường Thuận Yến, phường Hòa Cường, đã điều khiển xe máy biển kiểm soát 43AC-034.98 và 43C2-074.07 thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh tham gia giao thông, dù cả 2 không có giấy phép lái xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Đ.T. và P.H.P.T. các lỗi Điều khiển xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh và Không có giấy phép lái xe.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, cả 2 đều bị tịch thu phương tiện.

Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản lỗi Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định và bị xử phạt 9 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, những người vi phạm đã thừa nhận hành vi sai phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện không đúng quy định, đồng thời cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm, gây dư luận xấu để thể hiện bản thân trên đường nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.