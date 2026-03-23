Hai phụ nữ đi xe máy thương vong sau va chạm với xe tải

Ngày 23/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 8h13 cùng ngày, tại Km00+970 tỉnh lộ 528 thuộc địa phận xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 2 người thương vong.

Thời điểm trên, anh N.V.T. (SN 1981, trú tại xã Định Tân, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 36C-214.xx lưu thông trên tỉnh lộ 528, xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 36B1-220.xx đang lưu thông theo hướng ngược chiều.

Giây phút xe máy và xe tải va chạm khiến 2 người thương vong (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Trên xe máy có chị T.T.V. (SN 1972) và chị N.T.N. (SN 1971) cùng trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (chưa xác định được người điều khiển).

Vụ tai nạn giao thông khiến chị T.T.V. tử vong tại chỗ, chị N.T.N. bị thương, 2 phương tiện hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu xác định tài xế xe tải không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông.