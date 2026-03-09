Khoảnh khắc mô tô tông trực diện xe đầu kéo ở Thanh Hóa

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36C-148.xx kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 36R-026.xx, do anh P.V.N. (SN 1982, trú tại xã Sao Vàng, Thanh Hóa) điều khiển, đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36R2-37xx do anh T.C.T. (SN 1992, trú tại xã Thành Lập) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược chiều.

Clip mô tô tông trực diện xe đầu kéo, 1 người tử vong (Video: Công an Thanh Hóa).

Vụ tai nạn giao thông khiến anh T.C.T. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh P.V.N. điều khiển ô tô đi không đúng làn đường, gây tai nạn giao thông.