Khoảnh khắc mô tô tông trực diện xe đầu kéo ở Thanh Hóa
(Dân trí) - Ngày 9/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h08 ngày 8/3 tại km536 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Ngù Xẻ, xã Thành Lập, tỉnh Thanh Hóa.
Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36C-148.xx kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 36R-026.xx, do anh P.V.N. (SN 1982, trú tại xã Sao Vàng, Thanh Hóa) điều khiển, đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36R2-37xx do anh T.C.T. (SN 1992, trú tại xã Thành Lập) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược chiều.
Vụ tai nạn giao thông khiến anh T.C.T. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh P.V.N. điều khiển ô tô đi không đúng làn đường, gây tai nạn giao thông.