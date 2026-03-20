Va chạm với xe tải, 2 người chết, 1 người bị thương

Sáng 20/3, một lãnh đạo UBND phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trên quốc lộ 10, đoạn qua ngã tư quốc lộ 10, đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung và đường vào Bệnh viện đa khoa Nam Định, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Trần Hùng).

Thông tin ban đầu, khoảng 7h25 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 17C-099.xx lưu thông trên quốc lộ 10 hướng cầu Tân Đệ - siêu thị Go!. Đến địa điểm nói trên, xe tải bất ngờ va chạm với 2 xe máy và 1 xe máy điện chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nam Định cấp cứu. Cả 4 phương tiện đều hư hỏng.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là chị V.T.Đ. (SN 1986, trú tại tỉnh Hưng Yên), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 17B2-035.xx và chị T.T.B.A. (SN 2007, trú tại tỉnh Hưng Yên), điều khiển xe máy điện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.