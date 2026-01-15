Hải Phòng khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 15/1, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công 3 dự án khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi đầu năm 2026, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại biểu bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 (Ảnh: Đàm Thanh).

Lễ khởi công được truyền hình trực tiếp từ đài địa phương, kết nối các điểm cầu với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương và thành phố. Tại điểm cầu Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 có Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Bùi Trung Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Hải Phòng, dự và chỉ đạo buổi lễ có Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu. Cùng tham dự còn có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương.

Dự án có quy mô lớn nhất là Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng, với diện tích 596,78ha, tổng vốn đầu tư 13.061 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao.

Tại xã Vĩnh Bảo và Vĩnh Hải, thành phố khởi công Khu công nghiệp Vinh Quang giai đoạn 1, có diện tích 226,01ha, tổng mức đầu tư hơn 3.550 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh về cơ cấu kinh tế khu vực.

Dự án thứ ba là Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B tại xã Chấn Hưng, có quy mô 186,49ha, tổng vốn hơn 2.275 tỷ đồng, định hướng phát triển khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với logistics hàng không và cảng biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh việc khởi công đồng loạt 3 khu công nghiệp lớn ngay đầu năm 2026 thể hiện quyết tâm chính trị cao của Hải Phòng. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng các khu công nghiệp xanh, sinh thái, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.