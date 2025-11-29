Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 13%

Chiều 29/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ hai để nghe báo cáo và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị do Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng các Phó Bí thư và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Duy Thính).

Tham dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, các Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu xã, phường và đặc khu.

Các đại biểu nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026; kết quả mô hình chính quyền hai cấp; tiến độ các nhiệm vụ cấp thiết; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Thành ủy cũng thảo luận Chương trình công tác toàn khóa 2025-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo các ngành và địa phương phân tích kết quả tăng trưởng GRDP, giải ngân đầu tư công, phát triển công nghiệp, hoạt động HĐND cấp xã. Các đơn vị khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2026.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đánh giá năm 2025 là giai đoạn thử thách nhưng thể hiện bản lĩnh và năng lực tổ chức thực thi của Đảng bộ. Ông cho biết thành phố duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp và đạt nhiều kết quả về xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy biểu dương sự nỗ lực của hệ thống chính trị nhưng cũng nêu rõ hạn chế như thu hút FDI và tăng trưởng IIP chưa đạt kỳ vọng; một số nhiệm vụ còn chậm; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Về định hướng, ông nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 13% trở lên trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, phấn đấu sau 5 năm tăng gấp đôi quy mô GRDP. Thành ủy yêu cầu tập trung nguồn lực tinh hoa cho lập Quy hoạch chung, Quy hoạch kinh tế - xã hội, nhằm đưa Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn nhất cả nước.

Thành phố đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư năm 2026 đạt 363.000 tỷ đồng, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng, đóng góp 44,5% GRDP. Thành ủy yêu cầu rà soát quỹ đất, hạ tầng khu công nghiệp, lập danh mục dự án đủ điều kiện xúc tiến và chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo khẩn trương xây dựng tiến độ cho các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Tân Trào, Nhà máy điện LNG hơn 6 tỷ USD, các khu và cụm công nghiệp. Thành phố phấn đấu khởi công trong quý I/2026 tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và Cảng Nam Đồ Sơn; khởi công tuyến đường tốc độ cao Đông - Tây trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Duy Thính).

Ông nhấn mạnh công tác đánh giá cán bộ là yếu tố quyết định. Từ năm 2026, Thành ủy xếp loại cán bộ theo quý và sẽ điều chuyển hoặc bố trí công tác khác với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu ngành và địa phương.

Thành ủy tiếp tục phân công nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm từ sớm; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Văn phòng Thành ủy được giao rà soát phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho các đảng bộ trực thuộc.

Bí thư Thành ủy khẳng định kỳ vọng của Trung ương và nhân dân là rất lớn. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là kết quả cụ thể, tốc độ thực hiện và hiệu quả cuối cùng. Ông đề nghị các cấp ủy và người đứng đầu giữ vững kỷ cương, hành động quyết liệt để đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Buổi sáng cùng ngày, Thành ủy cho ý kiến về điều chỉnh Nghị quyết 09 về phát triển nhà ở xã hội; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam; tổng kết Nghị quyết 18 và tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ XIII. Sau khi nghe báo cáo, Thành ủy thống nhất chủ trương và giao Thường trực Thành ủy hoàn thiện, ban hành thông báo cho từng nội dung.