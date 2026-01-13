Hải Phòng ký quy chế phối hợp quản lý thuế với 114 xã, phường

Ngày 13/1, Thuế thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 và ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa Cơ quan Thuế và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường cho biết, năm 2026 đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nhiều chính sách, luật thuế mới được ban hành, đi vào thực tiễn.

Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đàm Thanh).

Theo Trưởng Thuế thành phố, Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cùng các hoạt động cảng biển, logistics, dịch vụ, thương mại, du lịch. Sự phát triển này làm gia tăng nhanh các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở.

Thực tiễn đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn, rõ trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn giữa cơ quan Thuế với chính quyền cơ sở, ngay từ đầu năm và trực tiếp tại từng địa bàn quản lý.

Ông Nguyễn Tiến Trường nhấn mạnh, hội nghị nhằm tạo khí thế ra quân quyết liệt trong những ngày đầu năm 2026. Công tác quản lý thuế được triển khai theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Ngành Thuế thành phố sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước dựa trên 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá đã xác định, với chủ đề năm 2026 là “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững”.

Cũng tại hội nghị, Thuế thành phố Hải Phòng và UBND các xã, phường, đặc khu đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế. Quy chế nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn.

Nội dung quy chế tập trung vào việc trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các bên; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cơ sở; bảo đảm công tác quản lý thuế được triển khai đồng bộ, hiệu quả và minh bạch.

Cơ quan Thuế ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế với UBND các xã, phường, đặc khu (Ảnh: Đàm Thanh).

Quy chế phối hợp cũng hướng tới mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn và giải quyết các thủ tục hành chính về thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Thuế thành phố, các sở, ngành và chính quyền các xã, phường, đặc khu trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Cơ quan Thuế và UBND 114 xã, phường, đặc khu có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để xác định rõ trách nhiệm và vai trò của từng cấp, từng ngành trong công tác quản lý thuế.

Ông Trần Văn Quân đề nghị các đơn vị tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý người nộp thuế, quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách; đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong việc nắm chắc địa bàn và bám sát thực tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đàm Thanh).

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngay sau hội nghị, Cơ quan Thuế và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và thực chất.

Lãnh đạo UBND thành phố bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý thuế trên địa bàn Hải Phòng năm 2026 sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.