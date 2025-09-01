Đường đi triển lãm Quốc gia ùn tắc, người Đông Anh lập đội xe chở miễn phí

Những ngày qua, các tuyến đường tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) tại xã Đông Anh, Hà Nội, thường rơi vào tình trạng ùn tắc dài nhiều ki-lô-mét.

Cảnh ùn tắc tại đường Trường Sa dẫn tới Triển lãm Quốc gia (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều ngày qua tại khu vực công viên thuộc thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh, lượng lớn du khách đổ về triển lãm để tham quan.

Do tuyến đường Trường Sa bị ùn tắc, nhiều người lựa chọn việc đi vào đường nhánh tại khu vực này để tiếp tục di chuyển tới cổng phụ của triển lãm, cách đó chừng 1km.

Từ nhiều ngày trước, rất đông tài xế lái xe ôm, xe công nghệ tụ tập tại đây, chở khách tới triển lãm với giá 20.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, không ít người bất ngờ khi thấy cảnh hàng chục chuyến xe máy liên tục đưa đón người dân từ công viên thôn Xuân Trạch tới khu vực triển lãm nhưng hoàn toàn miễn phí.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Viết Tú - đại diện một doanh nghiệp đồng thời là người dân sống tại địa phương, khởi xướng hoạt động ý nghĩa này - cho biết, ý tưởng xuất phát từ việc bản thân anh chứng kiến cảnh người dân nơi khác tới do không rành đường đi, gặp khó khăn trong việc di chuyển tới trung tâm triển lãm. Thậm chí có trường hợp bị một số tài xế xe ôm thu phí cao.

Đội xe chờ chở khách miễn phí tới tham quan Triển lãm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ngày đầu tiên diễn ra triển lãm, tôi thấy nhiều xe ôm lấy giá 20.000-25.000 đồng cho một quãng đường rất ngắn hoặc cao hơn. Điều đó khiến hình ảnh làng quê trở nên xấu đi trong mắt du khách.

Vì thế, tôi bàn với anh em trong công ty cùng bà con trong thôn, quyết định huy động gần 20 xe máy để đưa đón khách miễn phí từ điểm gửi xe vào khu triển lãm", anh Tú cho biết.

Ban đầu, nhóm xe ôm chỉ có 5-7 thành viên tham gia. Sau đó, hành động đẹp nhanh chóng được lan tỏa, thu hút thêm nhiều tình nguyện viên là người dân của thôn, trong đó có cả những chị em phụ nữ trung niên.

Chị Quyên, một trong những thành viên trong đội xe ôm miễn phí do anh Tú sáng lập, cho biết, khi chứng kiến cảnh nhiều du khách là phụ nữ lớn tuổi, trẻ nhỏ phải đi bộ vất vả từ điểm gửi xe tới khu triển lãm kéo dài cả cây số, thấy xót ruột nên chị quyết định tham gia.

Hoạt động bắt đầu từ khoảng 9h và kéo dài đến 17h mỗi ngày. Mỗi tài xế lái xe có thể thực hiện từ 15 đến 20 chuyến/ngày. Đội xe tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thôn - nơi gần các điểm gửi xe tự phát nhằm hỗ trợ khách thuận tiện di chuyển vào khu vực triển lãm.

Những chuyến xe đầu tiên do lượng khách tăng đột biến, các tài xế "quên" chưa kịp đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên các chuyến xe tiếp theo, tất cả đều chấp hành theo đúng luật lệ giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách.

Một nhóm người dân thuộc thôn Xuân Trạch (xã Đông Anh, Hà Nội) tự nguyện tổ chức chuyến xe ôm miễn phí hỗ trợ bà con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Quyên cho biết, ban đầu nhiều du khách còn e ngại, cho rằng đây là dịch vụ tính phí. Nhưng khi được các tình nguyện viên giải thích, đây hoàn toàn là hoạt động thiện nguyện, họ dần tin tưởng và cảm kích.

“Nhiều người xuống xe còn cố gửi tiền. Có người đề nghị bồi dưỡng, nhưng chúng tôi đều từ chối. Chúng tôi muốn để lại ấn tượng đẹp cho khách khi về thăm quê hương Đông Anh", chị Quyên chia sẻ.

Ngoài việc tổ chức đội xe, khu vực mặt bằng thuộc công ty anh Viết Tú quản lý cũng được trưng dụng làm bãi gửi xe miễn phí cho khách phương xa. Ước tính chỉ riêng ngày 31/8 đã có hàng nghìn lượt người tới bãi gửi xe và sử dụng dịch vụ xe ôm miễn phí.

Không chỉ dừng lại ở việc huy động sức người, anh Tú còn tự bỏ tiền túi mua xăng cho tất cả xe tham gia hoạt động. Anh chuẩn bị sẵn một can xăng lớn. Xe nào hết sẽ được tiếp đầy. Khi được hỏi về số tiền đã chi trong ngày, anh từ chối chia sẻ cụ thể.

"Nhiều hay ít không quan trọng. Đây là tấm lòng của tôi dành cho quê hương. Tôi chỉ mong mọi người đến Đông Anh sẽ cảm thấy ấm lòng", anh nói ngắn gọn.

Không chỉ là sự hỗ trợ về mặt giao thông, đội xe ôm miễn phí đã để lại nhiều ấn tượng tích cực trong lòng khách tham quan. Một số người từ các tỉnh xa càng xúc động hơn khi biết đây là quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chị Trần Thị Thắm (đến từ Hưng Yên) là một trong những khách đi thăm triển lãm, được đội xe hỗ trợ nhiệt tình, cho rằng hành động tuy nhỏ nhưng đong đầy tình người của bà con. Đây cũng là biểu hiện rõ nét của tinh thần hiếu khách và lòng yêu nước.

Được biết, hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì trong những ngày tiếp theo của triển lãm. Hiện nhiều người dân khác trong thôn mong muốn được tham gia, góp sức vào phong trào vì cộng đồng.

Có thể thấy, trong bối cảnh Hà Nội đón hàng vạn khách về tham dự Đại lễ A80, những hành động tử tế của người dân thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về con người Thủ đô. Đó là sự thân thiện, sẵn sàng sẻ chia, luôn đồng hành vì cộng đồng.