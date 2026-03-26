Hai ô tô tông nhau trên cầu Nhật Tân
(Dân trí) - Chiếc ô tô điện màu xanh mang BKS 29E-045.xx đang di chuyển trên cầu Nhật Tân (hướng sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội) thì xảy ra va chạm với một xe điện khác, rồi lật nghiêng.
Tối 26/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết khoảng 21h cùng ngày, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô.
Theo cảnh sát, vụ việc khiến chiếc ô tô điện màu xanh bị hư hỏng, lật nghiêng trên cầu, rất may vụ va chạm không làm ai bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, 2 tài xế ô tô đã tự gọi cẩu kéo phương tiện và thỏa thuận bồi thường.
Tại hiện trường, chiếc xe điện màu xanh nằm lật nghiêng giữa cầu. Vụ việc khiến giao thông bị ùn ứ nhẹ.
Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 2 đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng và xử lý vụ việc.