Hai ô tô tông nhau trên cầu Nhật Tân

Tối 26/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết khoảng 21h cùng ngày, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô.

Tại hiện trường, chiếc ô tô điện màu xanh bị lật nghiêng (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời gian trên, xe điện màu xanh mang BKS 29E-045.xx đang di chuyển trên cầu Nhật Tân (hướng sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội) thì xảy ra va chạm với một ô tô điện khác (chưa rõ BKS).

Theo cảnh sát, vụ việc khiến chiếc ô tô điện màu xanh bị hư hỏng, lật nghiêng trên cầu, rất may vụ va chạm không làm ai bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, 2 tài xế ô tô đã tự gọi cẩu kéo phương tiện và thỏa thuận bồi thường.

Tại hiện trường, chiếc xe điện màu xanh nằm lật nghiêng giữa cầu. Vụ việc khiến giao thông bị ùn ứ nhẹ.

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 2 đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng và xử lý vụ việc.