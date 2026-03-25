Va chạm với xe tải, người phụ nữ ở Tây Ninh tử vong trên đường đi làm

Ngày 25/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Thủ Thừa điều tra vụ tai nạn giao thông làm một phụ nữ 51 tuổi tử vong trên địa bàn.

Khoảng 6h45 cùng ngày, tài xế N.T.H. (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa) lái xe tải biển số 50E-361.03 trên đường ĐT818, theo hướng từ quốc lộ 1 vào xã Thủ Thừa.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong (Ảnh: K.Đ.).

Khi đến khu vực ấp 7 (xã Thủ Thừa), xe tải va chạm với xe máy do bà N.T.D.H. (51 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) lái chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Theo nhân chứng, bà H. làm nhân viên tạp vụ tại một công ty gần khu vực xảy ra tai nạn. Thời điểm gặp nạn, bà H. trên đường đi làm.

Lực lượng CSGT và công an địa phương có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông.