Hai ô tô đối đầu trên quốc lộ, 5 người thương vong
(Dân trí) - Một vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô xảy ra trên quốc lộ 9, đoạn qua địa phận xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 28/1.
Thời điểm trên, tài xế D.T.B. (SN 1974, trú tại thành phố Huế) điều khiển xe khách giường nằm biển số nước ngoài lưu thông trên quốc lộ 9, hướng từ đường 1A lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).
Khi đi đến địa phận xã Hướng Hiệp, xe khách xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 74D-001.xx do N.Q.C. (SN 1973, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, chạy hướng ngược lại.
Vụ tai nạn khiến tài xế C. và một phụ nữ đi cùng xe tử vong, 3 người khác bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.
Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị liên quan đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.