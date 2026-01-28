Hai ô tô đối đầu trên quốc lộ, 5 người thương vong

Lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 28/1.

Thời điểm trên, tài xế D.T.B. (SN 1974, trú tại thành phố Huế) điều khiển xe khách giường nằm biển số nước ngoài lưu thông trên quốc lộ 9, hướng từ đường 1A lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Khi đi đến địa phận xã Hướng Hiệp, xe khách xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 74D-001.xx do N.Q.C. (SN 1973, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế C. và một phụ nữ đi cùng xe tử vong, 3 người khác bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị liên quan đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.