Sau va chạm, người đàn ông bị hai người đuổi đánh ở trung tâm TPHCM

Ngày 10/2, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông bị hai người đuổi đánh giữa đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 cùng ngày, tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, TPHCM).

Người đàn ông bị hai người đuổi đánh tại giao lộ ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai nhóm người xảy ra lời qua tiếng lại sau va chạm giữa hai ô tô. Sau đó, một người đàn ông bất ngờ lao đến rượt đuổi và đánh một người đàn ông khác. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân va vào một xe máy đang đậu dưới lòng đường rồi ngã xuống.

Chưa dừng lại, khi vừa đứng dậy tiếp tục tháo chạy, người này tiếp tục bị một người khác chặn lại và hành hung. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân liên tục la hét, nhờ người dân xung quanh quay clip làm bằng chứng và gọi báo công an. Vụ việc khiến khu vực giao lộ trở nên náo loạn, thu hút nhiều người hiếu kỳ theo dõi.

Công an phường Bến Thành đang làm việc với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.