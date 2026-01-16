Công an triệu tập người chặn đầu ô tô ở TPHCM

Ngày 16/1, Công an phường Tân Tạo (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ vụ người đàn ông chặn đầu ô tô, gây gổ với tài xế trên đường Chiến Lược.

Trước đó, chiều 10/1, anh L.L.T. (SN 1999) lái ô tô chở người thân lưu thông trên đường Chiến Lược. Khi đến trước số nhà 513 (phường Tân Tạo), một người đàn ông chạy xe máy biển số 64K1-246.xx, chở theo một người khác, bất ngờ vượt lên chặn đầu ô tô rồi lớn tiếng chửi bới tài xế.

Người đàn ông chặn đầu ô tô, gây gổ với tài xế ở phường Tân Tạo (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, người đàn ông dùng tay đập mạnh vào kính ô tô, yêu cầu tài xế mở cửa xuống xe nói chuyện. Người đàn ông đi cùng liên tục can ngăn. Sau đó, cả hai lên xe rời đi ngay sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, xác định người có hành vi chặn đầu ô tô, gây gổ với tài xế là H.V.S. (SN 1990, quê Cần Thơ) nên mời về trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông cần kiềm chế cảm xúc, tuân thủ quy định pháp luật; không dừng xe, chặn đầu phương tiện hoặc có hành vi gây hấn, tranh cãi trên đường.

Mọi mâu thuẫn phát sinh cần được giải quyết bằng các biện pháp hợp pháp, thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn và mất an ninh trật tự.