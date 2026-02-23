Tạm giam tài xế trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong ở Lâm Đồng

Ngày 23/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam tài xế Huỳnh Hùng (SN 1996, trú tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về vụ tai nạn làm 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 18/2, ô tô mang biển số 61K-320.xx do Hùng điều khiển đã va chạm với xe máy lưu thông hướng ngược lại trên quốc lộ 28 (đoạn thuộc thôn Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng). Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong.

Tài xế Huỳnh Hùng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Nạn nhân trong vụ tai nạn là ông Nông Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Krông Nô, Đắk Lắk) cùng vợ là bà Long Thị Huyến (SN 1980), con trai Nông Hải Lâm (SN 2016). Trong đó, ông Tuấn và bà Huyến tử vong tại chỗ, bé trai 10 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.