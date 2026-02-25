Hai mẹ con đuối nước ở Bắc Ninh

Ngày 25/2, Công an phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc hai mẹ con tử vong tại khu vực đập Lậu, thuộc tổ dân phố Hòa Mục, phường Phượng Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 23/2, Công an phường Phượng Sơn tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một xe máy màu trắng dựng ở rìa đường, sát bờ đập Lậu. Trên xe có để lại cặp xách và mũ bảo hiểm.

Cùng thời điểm, người dân phát hiện một thi thể nữ giới mặc áo khoác màu hồng nổi trên mặt nước đập. Thi thể sau đó được đưa lên bờ và xác định là chị P.T.B. (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Ngọc Nương, phường Phượng Sơn).

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nghi vấn chị B. đi cùng con là cháu D.C.H. (9 tuổi). Công an phường Phượng Sơn đã khẩn trương tổ chức xác minh, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu D.C.H. tại khu vực đập Lậu.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.