Vụ 3 cha con đuối nước ngày mùng 5 Tết: Tìm thấy thi thể người cha

Chiều 22/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh T.N.T., người cha mất tích trong vụ đuối nước thương tâm tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi. Thi thể nạn nhân được phát hiện trôi dạt cách bờ biển xã Tịnh Khê khoảng 1 hải lý.

Trước đó, hàng trăm người đã nỗ lực tìm kiếm anh T. suốt 24 giờ qua. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi với biển động, sóng lớn và dòng chảy thay đổi đã gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến 15h cùng ngày, thi thể anh T. mới được phát hiện.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân đuối nước (Ảnh: Nguyễn Linh).

Chính quyền địa phương đã kịp thời chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ đưa thi thể anh T. về quê an táng.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 14h30 ngày 21/2 (mùng 5 Tết), anh T. cùng con gái 13 tuổi và con trai 10 tuổi đến bãi biển Mỹ Khê để vui chơi và tắm biển. Do sóng lớn, cả 3 cha con không may bị cuốn ra xa bờ và đuối nước.

Ngay sau vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng lao ra biển cứu được bé gái và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bé trai cũng được tìm thấy ngay sau đó nhưng đã tử vong. Riêng anh T. mất tích cho đến khi thi thể được tìm thấy vào chiều 22/2.