Bất ngờ với phối cảnh quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hồ Gươm là một trong những hồ đẹp nhất của Hà Nội và được xem là "trái tim" của thủ đô.

Hà Nội định hướng bảo tồn hình ảnh đặc trưng của khu vực hồ Gươm, đồng thời cải thiện các cảnh quan, bảo tồn tôn tạo các công trình di tích có giá trị xung quanh hồ Gươm.

Dự kiến, thành phố sẽ di dời một số đơn vị và cơ quan để quy hoạch mở rộng không gian một số khu vực quảng trường quanh hồ Gươm như quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, quảng trường phía đông hồ Gươm... tạo không gian mở, không gian công cộng phục vụ nhu cầu của người dân, khách du lịch.

Phối cảnh quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đang được lấy ý kiến người dân (Ảnh: HN).

Cùng với đó, Hà Nội dự kiến cải tạo nâng cấp trụ sở chính trị - hành chính của thành phố như Thành ủy, UBND thành phố, HĐND thành phố, Mặt trận Tổ Quốc.

Hà Nội cũng định hướng bổ sung các công trình phục vụ tiện ích công cộng phục vụ du lịch, văn hóa chất lượng cao; cải thiện điều kiện về giao thông, hạ tầng đô thị và môi trường cho khu vực này.

Thành phố sẽ bảo tồn tôn tạo không gian mặt nước cây xanh, kết nối khu vực hồ Gươm với khu vực phố cổ, phố cũ, khu Hoàng thành Thăng Long và sông Hồng, đồng thời phát triển thêm các vườn hoa, tiểu cảnh, lối đi bộ tại những không gian cải tạo xây dựng lại các công trình trong khu vực.

Trong tài liệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến nhân dân xác định quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là một trong các khu vực cần tái thiết, chỉnh trang mạnh mẽ.

Theo phối cảnh quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được trình bày trong tài liệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 đang được lấy ý kiến, khu vực dãy nhà phía sau tòa nhà "Hàm cá mập" kéo dài đến phố Hồ Hoàn Kiếm có thể sẽ được giải tỏa.

Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, phường Hoàn Kiếm đã hoàn thành chỉnh trang, mở rộng giai đoạn 1 khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Theo đó, cơ quan chức năng đã phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", chỉnh trang, cải tạo đầu hồi tòa nhà này theo hướng lắp dựng màn hình led, chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào, di dời bãi xe, phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng...

Dự kiến ở giai đoạn 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo chủ trương, chỉ đạo của UBND thành phố (các nội dung dự kiến như bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm dự kiến 3 tầng hầm…).

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng, nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường, bổ sung các tiện ích đô thị...

Quá trình nghiên cứu thực hiện sẽ tham vấn ý kiến Hội đồng kiến trúc thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan theo quy trình, quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND thành phố.