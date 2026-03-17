Chuyên gia góp ý loạt vấn đề về dự thảo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Phóng viên Dân trí có cuộc trao đổi với TS.KTS Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam, Trưởng nhóm chuyên môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), về một số vấn đề trong dự thảo đồ án quy hoạch.

Đồ án chưa bao hàm tầm nhìn 100 năm như tên gọi!

Ông Tuấn nhấn mạnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm định hướng chiến lược phát triển lâu dài cho thành phố, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và môi trường đô thị.

Đồng thời, quy hoạch cũng nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản của thủ đô đã và đang có nhiều nguy cơ mai một, theo vị KTS.

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: CTV).

Qua nghiên cứu dự thảo quy hoạch, vị chuyên gia cho rằng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án cần được đề xuất dựa trên cơ sở khoa học và đảm bảo đến tầm nhìn 100 năm, đảm bảo dự báo đúng hướng và hiệu quả, tránh chỉ dừng đến năm 1965 như hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Tuấn nhấn mạnh quy hoạch tầm nhìn 100 năm cần định hướng đồng nhất trên các khía cạnh, tránh đề cập thiếu đồng bộ như trong thuyết minh hiện nay của đồ án.

Cho rằng phần phân tích hiện trạng trong đồ án đã nêu ra nhiều vấn đề tồn tại, đặc biệt là đánh giá các "điểm nghẽn", tuy nhiên ông Tuấn cho rằng bản thuyết minh chưa có các phân tích nguyên nhân đầy đủ để làm cơ sở cho các đề xuất định hướng giải pháp khắc phục trong quá trình lập và triển khai thực hiện quy hoạch mới cho tầm nhìn 100 năm.

"Chính vì vậy, phần đề xuất các giải pháp khắc phục điểm nghẽn từ trang 680 trong thuyết minh chưa thực sự gắn với những vấn đề được nêu trong phần đánh giá hiện trạng tổng hợp về những điểm nghẽn chủ yếu từ trang 543 trong cùng bản thuyết minh", vị chuyên gia nói.

Hà Nội sẽ bảo tồn các công trình có giá trị (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh đó, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam cũng nhấn mạnh chiến lược phát triển đô thị tầm nhìn 100 năm cần dựa trên cấu trúc định hướng phát triển không gian gắn với cấu trúc sinh thái tự nhiên của tổng thể Hà Nội, không nên dựa vào cấu trúc mạng lưới giao thông như đề xuất của đồ án.

"Đồ án hiện nay mới định hướng chỉ đến 2065, như vậy đồ án mới chỉ quy hoạch cho gần 40 năm tới nên chưa thể bao hàm tầm nhìn 100 năm như tên gọi", TS.KTS Phạm Anh Tuấn nêu rõ.

Thiếu định hướng cấu trúc không gian rõ ràng

Về giải pháp tổ chức không gian, ông Tuấn cho rằng đề xuất hiện nay thiếu định hướng cấu trúc không gian rõ ràng, các hành lang sinh thái, yếu tố cấu thành hệ sinh thái đô thị không rõ ràng, làm đứt gãy nghiêm trọng hệ sinh thái tự nhiên của đô thị.

Theo vị KTS, việc xác định khu vực xanh tự nhiên chỉ dọc sông Hồng như đề cập trong đồ án hiện nay là chưa thực sự phù hợp và mất đi tiềm năng cũng như cơ hội phát triển hệ sinh thái tự nhiên theo các dòng sông chính khác của Hà Nội.

Ông Tuấn cho rằng giải pháp quy hoạch cần định hình khung chiến lược cho các hành lang sinh thái dọc theo các sông chính và các kết nối "ngang" giữa các hành lang sinh thái ven sông chính này để hình thành các yếu tố "tuyến". Từ đó, tạo động lực phát triển và làm cơ sở xây dựng, kết nối với các mảng xanh "nước - cây" (yếu tố “điểm”) nhằm đảm bảo hình thành mạng lưới sinh thái tự nhiên hoàn chỉnh cho đô thị Hà Nội.

"Đây là cơ sở quan trọng cho việc định hướng chiến lược phát triển đô thị bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển của Hà Nội hiện tại và tương lai, đồng thời linh hoạt thích ứng với những điều kiện cực đoan, bất thường của thời tiết do hiện tượng trái đất nóng lên gây ra và phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới", ông Tuấn nêu ý kiến.

Hà Nội định hướng phát triển đa cực, đa trung tâm (Ảnh: HN).

Ngoài ra, vị chuyên gia cũng cho rằng đồ án quy hoạch đang được trình bày theo kiểu lấp đầy là chưa thực sự phù hợp. Đồ án cần được đề xuất giải pháp tổ chức không gian dựa trên cách tiếp cận sinh thái bền vững, phương pháp quy hoạch dựa vào tự nhiên.

Ông Tuấn nhấn mạnh đồ án quy hoạch tầm nhìn 100 năm cần phải là dạng đồ án quy hoạch cấu trúc chiến lược nhằm tạo khả năng linh hoạt phát triển cho từng khu vực và nhu cầu thực tế của từng thời kỳ.

"Như vậy, các giải pháp phát triển đô thị mới có tính khả thi trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững, phù hợp với nhu cầu thực tiễn từng giai đoạn phát triển của xã hội, cũng như đảm bảo khả năng thích ứng và chống chịu hiệu quả với các xu hướng cực đoan do trái đất nóng lên gây ra", Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam góp ý.