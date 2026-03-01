Hà Nội: CSGT xử lý xe hổ vồ rơi cát, nước xuống đường

Trưa và chiều 18/3, trên tuyến tỉnh lộ 427 đoạn qua địa bàn xã Thường Tín (Hà Nội), tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) tổ chức tuần tra, kiểm soát, tập trung nhắc nhở và xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng vi phạm.

Đây là khu vực gần đê sông Hồng, nơi có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc. Bên cạnh đó, tuyến tỉnh lộ 427 đóng vai trò là trục giao thông quan trọng, kết nối từ ven sông Hồng đến đường trục phía Nam Hà Nội.

Chính vì vậy, tuyến đường này trở thành tuyến vận chuyển chính của nhiều xe hổ vồ chở cát, đất phục vụ một công trình trọng điểm tại xã Thượng Phúc.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Đội CSGT số 8 đã dừng nhiều xe hổ vồ để kiểm tra thùng xe, bạt che, cũng như tải trọng hàng hóa.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 cho biết, thời gian qua đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền đối với các chủ xe hổ vồ, tài xế; yêu cầu chở đúng tải trọng, không cơi nới thành thùng, đặc biệt phải che chắn kín, không để cát, đất rơi vãi xuống lòng đường.

Đội CSGT đường bộ số 8 tuần tra, kiểm soát trên tỉnh lộ 427, đoạn gần đê sông Hồng (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Những trường hợp đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý. Toàn bộ quá trình kiểm tra đều được ghi lại bằng camera để đảm bảo khách quan, minh bạch”, Thiếu tá Tuấn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thực tế công tác xử lý cũng gặp không ít khó khăn. Chỉ sau khoảng 30 phút lực lượng chức năng lập chốt, nhiều xe hổ vồ có dấu hiệu vi phạm đã chủ động chuyển hướng sang các tuyến đường khác để né tránh kiểm tra.

“Một số xe khi phát hiện có lực lượng làm nhiệm vụ thường thay đổi lộ trình. Đây là khó khăn chung trong quá trình tuần tra, kiểm soát”, một cán bộ trong tổ công tác chia sẻ.

Trong buổi chiều cùng ngày, tổ công tác di chuyển về khu vực phố Thượng Phúc (xã Thường Tín) để tiếp tục kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một xe hổ vồ mang biển kiểm soát 89C-322.xxx làm rơi vãi cát, nước xuống lòng đường.

Ngay lập tức, tài xế được yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Hình ảnh vi phạm được tổ công tác ghi lại bằng camera.

Đáng chú ý, dù đã dừng xe gần 10 phút, phương tiện này vẫn tiếp tục vãi nước và cát xuống mặt đường.

CSGT ghi hình xe hổ vồ vãi cát, nước xuống lòng đường (Ảnh: Nguyễn Hải).

Làm việc với CSGT, tài xế L.V.N. (30 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) cho rằng do tầm nhìn phía sau bị hạn chế nên không nhìn thấy cát, nước rơi vãi.

Trong lúc làm việc, tài xế liên tục gọi điện cho người quen với mong muốn “cầu cứu”. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng CSGT giải thích, tuyên truyền về hành vi vi phạm, anh N. đã chấp hành ký biên bản.

Với lỗi điều khiển phương tiện làm rơi vãi vật liệu ra đường, nam tài xế bị xử phạt 3 triệu đồng theo quy định.

Theo quan sát của phóng viên, phần lớn các xe hổ vồ hoạt động trên các tuyến đường qua xã Thường Tín, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng,... đã chấp hành quy định, che chắn kín thùng xe.

Lượng đất, cát vận chuyển chủ yếu ở mức ngang hoặc thấp hơn thành thùng, hạn chế tình trạng rơi vãi.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, từ Tết Nguyên đán đến nay, số lượng xe tải chở vật liệu hoạt động trên địa bàn có xu hướng gia tăng do nhu cầu thi công các công trình.

Thời gian qua lưu lượng xe hổ vồ hoạt động trên địa bàn xã Thường Tín tăng cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước tình hình đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn, trong đó có Đội CSGT số 8, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

“Chúng tôi xác định việc kiểm soát xe chở vật liệu không chỉ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế bụi bẩn, bùn đất ảnh hưởng đến đời sống người dân”, Thiếu tá Tuấn nói.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự trên các tuyến vận chuyển vật liệu, đặc biệt tại những khu vực có công trình đang thi công có mật độ xe hổ vồ hoạt động nhiều.