"Nếu bị hạn chế vào nội đô như ô tô tải thì quá thiệt thòi cho xe bán tải"

Mấy ngày nay, có rất nhiều tranh luận, phân tích xoay quanh vấn đề phân loại xe bán tải là ô tô tải, và quy định cấm xe tải thông dụng vào nội đô Hà Nội trong khung giờ cao điểm (6h-9h và 16h-19h30 hằng ngày) áp dụng từ ngày 15/1.

Nhiều xe bán tải lâu nay vẫn lưu thông bình thường như ô tô con bỗng dưng bị "đưa vào tầm ngắm", có nguy cơ bị hạn chế lưu thông trong nội đô vào giờ cao điểm nếu phải tuân thủ các quy định như với xe tải thông dụng. Việc này khiến các chủ xe bán tải lo lắng, hoang mang.

Đây là loại xe được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Lý do là xe bán tải vừa có khả năng chở hàng khá tốt, lại vừa có thiết kế cabin và trang bị tiện nghi, an toàn như ô tô con, đáp ứng tốt nhu cầu vừa là xe kinh doanh, vừa là xe gia đình.

Nếu được phân loại là ô tô tải thì xe bán tải sẽ bị hạn chế tốc độ và khung giờ hoạt động trên nhiều tuyến đường nội đô (Ảnh: Ford Việt Nam).

Nếu không có dòng xe này, nhiều hộ gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ sẽ vừa cần một chiếc ô tô con để phục vụ nhu cầu đi lại, vừa cần một chiếc ô tô tải hoặc xe van để chở hàng từ kho bãi vào cửa hàng hoặc công trình trong nội đô. Đây không chỉ là vấn đề chi phí, mà còn là tính tiện lợi. Việc chở những tải gạo, cây trồng, hay tủ kệ... cồng kềnh bằng xe bán tải tiện lợi và kinh tế hơn nhiều so với thuê xe tải.

Ô tô tải bị hạn chế lưu thông và hạn chế tốc độ trên nhiều tuyến đường nội đô, trong khi phần lớn xe bán tải lâu nay không bị hạn chế, vẫn có thể đi lại bình thường như ô tô con, rất tiện cho việc vận chuyển các loại hàng hóa không quá cồng kềnh nhưng lại không thể chở bằng xe máy.

Theo tôi, xe bán tải, đúng như tên gọi, không hoàn toàn là xe tải, còn việc nó có phải là ô tô con không thì có lẽ cần các quy định pháp luật rõ ràng hơn, dựa trên các yếu tố kỹ thuật và cân nhắc cả lợi ích kinh tế cũng như sự phù hợp với điều kiện thực tế.

Nếu áp dụng cứng nhắc phân loại xe bán tải là ô tô tải pickup cabin kép theo quy định tại Thông tư 53/2024/TT-BGTVT thì e là thiệt thòi cho các chủ xe.

Từ ngày 1/1, lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe bán tải được áp dụng bằng 60% mức thu của ô tô con từ 9 chỗ trở xuống, tương đương 6-9% giá trị xe, tùy địa phương (tại Hà Nội và TPHCM hiện nay là 7,2%), trong khi phí trước bạ của xe tải chỉ là 2%

Bên cạnh đó, cũng từ ngày 1/1, các loại xe bán tải chạy xăng và diesel chính thức chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ 15-25% (xe bán tải chở hàng) đến 35-150% (xe bán tải chở người), tùy dung tích động cơ. Trong khi đó, ô tô tải không bị áp thuế TTĐB.

Ngoài ra, hiện nay xe bán tải còn bị áp niên hạn sử dụng 25 năm như ô tô tải. Như vậy là xe bán tải vừa thiệt về thuế, phí so với ô tô tải, vừa thiệt về niên hạn sử dụng, hạn chế lưu thông so với ô tô con.

Vì thế, theo ý kiến cá nhân tôi, một là nếu đã coi xe bán tải là ô tô tải thì nên áp dụng đầy đủ các quy định như với ô tô tải, chứ không nên tính thuế, phí cao hơn ô tô tải, nhưng lại có hạn chế về lưu thông như với ô tô tải.

Còn nếu đã áp dụng thuế, phí không như ô tô tải, nên chăng các cơ quan chức năng cân nhắc xây dựng quy định hạn chế lưu thông đối với xe bán tải theo tải trọng chở hàng như trước đây thì phù hợp hơn?

Độc giả Trần Đức