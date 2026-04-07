Xe bán tải có phải chấp hành biển cấm ô tô tải?

Theo phản ánh của ông V.T.T. (TPHCM), hiện nay tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau liên quan đến việc áp dụng quy định hạn chế giao thông đối với xe bán tải (pickup ca bin kép) và xe tải van có khối lượng chuyên chở dưới 950kg.

Ông T. đặt câu hỏi, khi gặp biển cấm P.106a và biển cấm ô tô tải theo khung giờ thì các loại xe nêu trên tuân thủ như thế nào?

Trả lời nội dung này, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, việc áp dụng quy định hạn chế giao thông trước hết phải căn cứ vào phân loại phương tiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Nhiều người băn khoăn xe bán tải có phải tuân thủ biển cấm ô tô tải (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, tại Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định các loại phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời giao cơ quan quản lý quy định chi tiết việc phân loại này.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó thông tư quy định các đặc điểm nhận diện và phân loại ô tô chở người đến 8 chỗ, xe tải thông dụng, xe pickup cabin đơn, pickup cabin kép và xe tải van.

Theo cơ quan chức năng, việc xác định xe có thuộc diện bị hạn chế hay không sẽ phụ thuộc vào loại phương tiện được đăng ký và phân loại theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu theo thứ tự ưu tiên gồm: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường…

Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng thứ tự các loại báo hiệu khi tham gia giao thông.

Liên quan đến việc xe bán tải có phải tuân thủ biển cấm ô tô tải hay không, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện nay người dân tại TPHCM đang quan tâm đến hai vấn đề, đó là xe bán tải có được phép vào nội thành và được xếp vào loại xe gì.

Theo luật sư Hà, từ năm 2018 TPHCM đã ban hành quy định không cho phép xe tải lưu thông vào nội thành. Song trong văn bản này có nêu "trừ xe bán tải".

Trước đây, theo quy chuẩn cũ, xe bán tải được quy định là xe con. Tuy nhiên, theo quy chuẩn 41/2024, xe bán tải không còn được xem là xe con mà được xác định là xe tải pickup cabin kép.

"Đã có chữ tải thì phải tuân thủ các biển báo dành cho xe tải", luật sư nói.

Cũng theo luật sư, trong trường hợp cơ quan chức năng có điều chỉnh, bổ sung quy định mới thì việc áp dụng có thể thay đổi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người điều khiển xe bán tải phải chấp hành các biển báo và quy định áp dụng đối với xe tải khi tham gia giao thông.