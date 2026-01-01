Hà Nội công bố 10 dấu ấn nổi bật của thủ đô năm 2025

1. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, phong cách lãnh đạo theo hướng "hành động - thực chất".

"Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng" - chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành mệnh lệnh hành động, là phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Với tinh thần đó, những tháng cuối năm 2025 đã chứng kiến một thay đổi lớn có tính đột phá về sự quyết liệt và tốc độ giải quyết công việc của cả hệ thống chính trị, các vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, các "điểm nghẽn" tồn tại kéo dài nhiều năm được tập trung chỉ đạo triển khai.

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: Mạnh Quân).

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội - hiện thực hóa tầm nhìn thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Đây là Đại hội đầu tiên diễn ra sau khi thủ đô và cả nước thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", đại hội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

3. Dấu ấn bản sắc sâu đậm Hà Nội trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thành công của chuỗi hoạt động A80 không chỉ thể hiện năng lực tổ chức của Hà Nội mà còn thể hiện sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô.

Thành phố đã để lại hình ảnh đẹp về lòng hiếu khách, tinh thần đoàn kết của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

4. Gương mẫu sắp xếp, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của Hà Nội được tinh gọn. 126 xã, phường mới hình thành cho thấy sự hợp lý về mặt địa giới hành chính mà còn bảo đảm sự hòa hợp về văn hóa, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho mỗi địa phương.

5. Thu ngân sách lần đầu vượt mốc trên 600.000 tỷ đồng.

Kinh tế - xã hội của thủ đô năm 2025 đạt kết quả tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực. Thành phố hoàn thành và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, GRDP tăng trưởng khoảng 8,2%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến hết ngày 25/12 là 668.520 tỷ đồng, đạt hơn 130% dự toán, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2024.

6. Tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo.

Hà Nội khẳng định vai trò là địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp thứ nhất toàn quốc, dẫn đầu ở cả 4 chỉ số chính; Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) năm 2025 giữ vị trí số 1 năm thứ ba liên tiếp. Hình thành hơn 5.000 Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến sát đời sống người dân.

7. Khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển mới của thủ đô, gắn với hoàn thiện thể chế và lập Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội trong đầu tư hạ tầng với hàng loạt công trình lớn mang tính chiến lược được khởi công; gắn việc hoàn thiện thể chế và lập quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Các dự án trọng điểm được khởi công trong năm 2025 không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế, mà còn mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy kết nối vùng, giải quyết căn cơ những vấn đề tồn tại nhiều năm như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Phối cảnh sông Tô Lịch khu vực nút giao Hoàng Quốc Việt - Võ Chí Công (Ảnh: CTV).

8. Khẳng định vị thế dẫn đầu trong giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao; không ngừng nâng cao an sinh và phúc lợi xã hội.

Giáo dục thủ đô vươn lên mạnh mẽ, dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 99,91% (xếp thứ 2 cả nước). Đặc biệt, đầu tháng 12, Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu.

Tiếp tục tiên phong đi đầu trong một số hoạt động chăm lo an sinh và phúc lợi xã hội, thành phố đã triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, chăm sóc người có công, hỗ trợ nhóm yếu thế.

Chỉ số phát triển con người (HDI) của Hà Nội đạt mức cao nhất cả nước.

9. Bứt phá phát triển Du lịch, phát huy vai trò thành phố sáng tạo và Trung tâm công nghiệp văn hóa.

Du lịch Hà Nội bứt phá lập kỷ lục 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 7,82 triệu lượt khách, tăng 22,76% và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32%.

Đặc biệt, công nghiệp văn hoá thủ đô tiếp tục trở thành điểm sáng với chuỗi sự kiện có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều năm qua.

10. Đảm bảo vững chắc Quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế của Hà Nội.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô tiếp tục được giữ vững. Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho gần 3.000 sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đối ngoại của đất nước.

Thành phố ghi dấu ấn sâu đậm về công tác bảo đảm an ninh, an toàn sự kiện hơn 100 quốc gia trên thế giới tới Hà Nội tham dự lễ mở ký "Công ước Hà Nội" - biểu tượng của hòa bình trong kỷ nguyên số.