Trăn đất quý hiếm, kỳ đà hoa dài hơn 1m bò vào gần nhà dân

Trăn đất dài hơn 3m trong khu dân cư

Ngày 17/10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã bàn giao cá thể trăn cho Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Con trăn đất này được người dân phát hiện bò lạc vào khu dân cư Thành Vinh, số 48 Suối Đá 3. Cá thể động vật nặng 15kg, dài gần 3m.

Cá thể trăn được người dân phát hiện tại khu dân cư (Ảnh: UBND phường Sơn Trà).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng dân quân thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà đã phối hợp với người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bắt giữ và bàn giao con trăn quý hiếm cho kiểm lâm.

Theo UBND phường Sơn Trà, cá thể động vật lúc bàn giao cho cơ quan chức năng có sức khỏe bình thường.

Trăn đất có tên khoa học Python molurus, thuộc động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB), cần được bảo vệ.

Kỳ đà hoa bò vào nhà dân

Ngày 17/10, Công an xã Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã bàn giao cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 1,2m, nặng 5kg cho Trung tâm Nghiên cứu chế biến dược liệu Cục Hậu cần Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) bảo tồn, chăm sóc. Con kỳ đà này đã bò nhà một hộ dân sau đó được chủ nhà giao nộp cho lực lượng chức năng.

Trước đó ngày 7/10, trong lúc làm vườn, ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ấp Hội Tín, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện con kỳ đà hoa dài khoảng 1,2m và nặng 5kg bò vào khu vực nhà mình.

Người đàn ông nhanh chóng nhốt con vật vào lồng rồi thông báo cho lực lượng chức năng.

Con kỳ đà hoa dài khoảng 1,2m và nặng 5kg (Ảnh: CTV).

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiệp Đức đã bàn giao cá thể kỳ đà hoa cho Trung tâm Nghiên cứu chế biến dược liệu Cục Hậu cần Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) chăm sóc.

Theo cơ quan chức năng, kỳ đà hoa là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021.

Việc ông Tuấn chủ động giao nộp động vật quý hiếm thể hiện ý thức cao của người dân trong việc bảo vệ thiên nhiên; đồng thời góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Đồng Tháp.