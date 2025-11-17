Cứu người đàn ông nặng 150kg bị tai biến từ tầng 3 căn nhà ở TPHCM

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã cứu hộ thành công một người đàn ông nặng 150kg bị tai biến tại phường Hòa Hưng.

Sáng 16/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 nhận yêu cầu hỗ trợ từ Trung tâm Cấp cứu 115 về việc đưa bệnh nhân bị tai biến từ tầng 3 một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Hòa Hưng) xuống đất.

Cảnh sát đưa người đàn ông nặng 150kg từ tầng 3 căn nhà xuống đất an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Bệnh nhân được xác định là anh V.X.C. (SN 1987), nặng khoảng 150kg, bị liệt nửa người phải và không thể tự di chuyển để đến bệnh viện.

Tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Quang Đức, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận, đánh giá tình trạng nạn nhân và triển khai phương án đưa người xuống đất bằng cáng cứu thương chuyên dụng.

Ít phút sau, nạn nhân được đưa xuống nơi an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp tục điều trị.