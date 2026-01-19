Giải cứu 3 du khách bị kẹt trong hốc đá ở bãi Tiên

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với lực lượng biên phòng cứu sống 3 người bị sóng cuốn trôi, trong đó có 2 du khách nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu khoảng 8h cùng ngày, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 10, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin có người bị đuối nước tại bãi Tiên thuộc thôn Phước Tân (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng chức năng cứu hộ các du khách nước ngoài (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đơn vị đã huy động một xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Nhận định các nạn nhân bị kẹt ở hốc đá cách bờ khoảng 100m, nếu chậm trễ cứu hộ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Chỉ sau vài phút triển khai cứu hộ, các cán bộ, chiến sĩ công an cùng lực lượng biên phòng đã cứu sống 2 du khách người nước ngoài là N.T. (20 tuổi, quốc tịch Đức), V.D. (22 tuổi, quốc tịch Đan Mạch) và du khách người Việt Nam là anh H.A. (34 tuổi).

Các du khách được cứu sống và đưa đến trung tâm y tế để theo dõi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngay sau khi đưa các nạn nhân lên bờ an toàn, lực lượng chức năng đã sơ cứu tại chỗ và bàn giao cho Trạm Y tế xã Hòa Xuân theo dõi tình trạng sức khỏe.