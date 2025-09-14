Cảnh sát kịp thời cứu hộ tàu ngư dân đang bị chìm

Ngày 14/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã cứu hộ thành công tàu cá của ngư dân đang bị chìm.

Khoảng 6h30 cùng ngày, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 nhận được tin báo của nguời dân về việc tàu cá của gia đình bà N.T.H. (60 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) neo đậu ở cảng tại phường Phú Yên, bị sự cố kỹ thuật, nước tràn vào khoang khiến tàu đang chìm dần.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đã điều động 7 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Tại hiện trường, hơn một nửa thân tàu đã bị nước tràn vào chìm xuống dưới, khu vực xung quanh có địa hình, địa vật khó khăn cho việc tiếp cận, triển khai phương tiện bơm hút nước.

Các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai các phương pháp kỹ thuật kết hợp sự hỗ trợ của các thiết bị và bơm được toàn bộ nước trong thân tàu ra ngoài, ngăn chặn nguy cơ chìm tàu.

Với việc kịp thời cứu hộ đã bảo vệ được tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng cho người dân (Ảnh: Cắt từ clip).

Với sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đã cứu được tài sản trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng của người dân.